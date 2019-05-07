تبحث وزارة الإسكان، قرارات تنظيمية للمدن الجديدة، منها توفير جراجات ومنع انتظار السيارات فى الشوارع، وتعميم تجربة إصدار تراخيص لفتح مشروعات مأكولات صغيرة للشباب، ونقل التجارب المبتكرة، مثل تجربة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، فى إنتاج البيوجاز والأسمدة باستخدام الحمأة.

"الجزار" يلتقى قيادات "المجتمعات العمرانية" ويطالب بالتنسيق

وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، خلال اجتماع مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن المدن لها دور وظيفى، لذا يجب المراعاة عند وضع المخطط الاستراتيجى، وعند تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية المختلفة، من أجل تسهيل أداء الدور المنوط بالمدينة، ومدى ملاءمة المشروعات المنفّذة للبنية التحتية واستيعاب الطرق، والأخذ فى الاعتبار وضع المدن المحيطة بها، من أجل الوصول إلى تكامل بين جميع التجمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن دور مساعدى نائب رئيس الهيئة، هو دور محورى فى غاية الأهمية فى إدارة منظومة التنمية المتكاملة بالمجتمعات العمرانية.

وشدد «الجزار» على ضرورة قيام مساعدى نائب رئيس الهيئة بإشراك رؤساء أجهزة المدن معهم، فى التفكير الاستراتيجى العام للتنمية بالمدينة، والعمل على توفير موارد للإنفاق الدائم على المدن العمرانية الجديدة، وصيانة المشروعات المختلفة، التى يتم تنفيذها بها، وتعظيم العوائد من المشروعات المُنفّذة، ووضع نماذج لتحسين نوعية العمل، ونقل التجارب الناجحة فى المشروعات المماثلة، فعلى سبيل المثال نقل تجربة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، فى إنتاج البيوجاز والأسمدة باستخدام الحمأة.