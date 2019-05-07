محافظ كفر الشيخ يناقش مشروعات مياه الشرب والصرف مع عضو "النواب"

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عددا من طلبات وشكاوى المواطنين بمركز كفرالشيخ، مع اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ، للوقوف على أفضل الحلول بما يخدم مصلحة المواطنين، ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها.

وتمت مناقشة واستعراض عدد من مشاريع الصرف الصحي بالحمراء، وأريمون، والخادمية، ومياه الشرب بقرية متبول وكفر متبول، ومشاكل الصرف الصحي بمركز كفر الشيخ، فضلا عن مناقشة المركز الطبي بدقميرة.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام ، قائلا: "إننا جميعًا مشاركين في المسؤولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ".

من جانبه أكد اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ، تواصله مع المحافظة، لمتابعة مشاكل المواطنين ودعمه المستمر من أجل خدمة أهالي محافظة كفرالشيخ، وكذلك في التعامل مع كل الوزارات لاستكمال المشروعات التي تم البدء فيها وحل المشكلات التي تتعلق بالمحافظة.