تَعرضت فتاة من أفراد فريق عمل برنامج "رامز في الشلال" للفنان رامز جلال، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، لإصابة حقيقية جراء الصدمات التي تّعرضت لها خلال المقلب، في الحلقة الثانية من البرنامج في أثناء استضافة رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي الأسبق.

ظهر هذا جليًّا في "تتر" نهاية البرنامج، حيث ظهرت الفتاة وهي تتلقى الإسعافات الأولية وتضع لاصقة طبية على وجهها، وبجوارها رامز يطمئن عليها.

وتدور فكرة البرنامج، حول إيهام الضحية، بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، ليتعرض بعدها إلى المقلب.