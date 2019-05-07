لمحبي الهدوء والهواء النقي.. 5 مطاعم في القاهرة تقدم إفطار "أوبن إير"

يرتبط شهر رمضان مع المصريين بالتجمعات العائلية وعزومات الأصدقاء ليتشاركوا وجبة الإفطار خاصة خارج المنزل، والاستمتاع بالأجواء الرمضانية التي تقدمها أغلب المطاعم والكافيهات من ديكورات وأغاني تناسب الشهر الفضيل.

وترصد "الوطن" لقرائها عددا من المطاعم التي تقدم وجبات الإفطار في الهواء الطلق "أوبن إير"، على النحو التالي:

مطعم 139 Pavilion في فندق مينا هاوس

يقدم الوجبات المتنوعة مثل المكرونة والمشويات، وغيرها في الهواء الطلق، ويبلغ سعر الإفطار 550 جنيهًا للفرد، شاملة الضريبة.

بلاتفورم كورنيش المعادي

يوجد بلاتفورم المعادي على كورنيش المعادي أمام مستشفى السلام الدولي، وبجوار نادي مستشاري المحكمة الدستورية العليا، ويضم مجموعة من المطاعم والكافيهات الموجودة في المعادي بموقع ممميز على الكورنيش.

كما يوجد هناك أيضًا "بوميرز" وهي مساحة خاصة للأطفال، بالإضافة إلى مركب "كافيلوكة" وهو مطعم ومركب في آن واحد يتيح لك تجربة مختلفة وجديدة.

مطعم سيخ مشوي

يوجد للمطعم فرعين بالمعادي والدقي، ويقدم خلال رمضان وجبات "أوبن بوفيه" بسعر 360 جنيه للفرد تشمل الضريبة والخدمة.

Mezaj Cafe and Restaurant

بعيدًا عن مجمعات المطاعم، يختلف هذا المكان بديكوراته المميزة وغير التقليدية، بالإضافة إلى الهدوء ونقاء الهواء.

المكان مقسم لـ"قعدة عربي" و"قعدة عالنيل"، بالإضافة إلى ركن خاص للمراجيح على النيل مباشرة، يقع المطعم عند مرسى نادي الشاطئ، بعد كنيسة العذراء، كورنيش المعادي.

Oldish كافيه

يتوافر للمطعم فرعين في مصر الجديدة ووسط البلد، ويقدم وجباته في الهواء الطلق بالإضافة إلى الديكورات الرمضانية.

ويفضل قبل الذهاب، الحجز المسبق بالحضور إلى المطعم أو الاتصال هاتفيًا، ويقدم المطعم 5 وجبات بأسعار مختلفة تترواح بين 150 و155 و160 و165 و195 جنيهًا.