أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قرارات أعفى بموجبها عن عدد من القيادات.

وشملت القرارات إعفاء الأمين العام لديوان الزكاة محمد عبدالرحمن محمد مختار، وتعيين محمد بابكر إبراهيم خلفا له، وإعفاء المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر الدكتورة فاطمة أحمد فضل مضوي، وتعيين سيف الدين عبدالرحيم محمد أحمد خلفا لها، وإعفاء المفوض العام للمفوضية القومية لحقوق الإنسان إيمان فتح الرحمن سالم وتعيين حورية إسماعيل عبدالمحسن خلفا لها، وإعفاء المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور طلال الفاضل مهدي الطاهر وتعيين بشير محمد الماحي خلفا له.