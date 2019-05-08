بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "ابن أصول" بتواجد الفنان حمادة هلال، "هشام"، في المستشفى، بسبب حادثة الحلقة الأولى، وبرفقته والدته "سوزان نجم الدين" والتي تلعب دور "أصول".

وفور عودته لوعيه سأل من حوله: "مسكتوا الراجل اللي عمل فيا كده؟" وأدت تلك الجملة إلى اندهاش الجميع، خصوصا أن شهود العيان لم يشاهدوا ما حدث ولكنهم شاهدوا الحادث فقط.

وشهدت الحلقة ظهور النجم "محمد نجاتي" والذي يؤدي دور "سيف"، وهو أخو الفنان حمادة هلال من الأب، ويرفض العمل في محلات الصاغة ولكنه يسعى دائما للهجرة خارج مصر، ويذهب والده وإخوته لزيارته في المستشفى.