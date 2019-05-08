مدرب مصارعة يشرح لـ"الوطن" 6 حركات فنية في "لمس أكتاف" كرم جابر وياسر جلال

على بساط المصارعة، خرجت أولى حلقات المسلسل الرمضاني لمس أكتاف للفنان ياسر جلال، في البطولة الرمضانية الثالثة على التوالي بعد "ظل الرئيس" و"رحيم"، لتكون مواجهة من نوع خاص، تتحكم في سير الأحداث من البداية، ومع خصم عنيد بحجم البطل الأوليمبي كرم جابر، صاحب ذهبية أولمبياد أثينا 2004 في المصارعة الرومانية، والذي يقوم بدور صديق البطل وخصمه في اللعبة العنيفة.

عدد من التكتيكات الفنية العالية للمصارعة الرومانية، ظهرت في المواجهة الأولى بين "أدهم - ياسر جلال"، ومنافسه "أشرف - كرم جابر" على الشاشة الصغيرة، وتابعها جمهور الدراما الرمضانية، وقد يكونوا استمتعوا بها، دون معرفة مسبقة بالرياضة الأوليمبية الفردية، أو بتلك "الحركات الفنية"، التي قد تحتاج إلى تفسير وتحليل فني لها.

كرم خطف "التلفيحة على الطاير".. وياسر رد عليه بـ"السنتير الخلفي"

لعبة المصارعة الرومانية، صاحبة التاريخ الأوليمبي الطويل، ومارسها المصريون القدماء، وهو أوضحته المنحوتات على جدران مقبرة بتاريخ حتب من عهد الأسرة الخامسة، والتي حكمت مصر خلال المدة من 2470 – 2320 ق.م، وتبين مصارعة الفتيان، حسبما جاء من معلومات عنها في الموقع الرسمي للاتحاد المصري للمصارعة، كما بدأت في التاريخ الحديث كرياضة شعبية في السيرك عام 1904، وكانت تسمى في هذا الوقت بمصارعة "الباط"، وتأسس الأتحاد المصري للمصارعة عام 1933، وأشهر عام 1976، كما حصدت المصارعة في تاريخ مصر الأوليمبي 7 ميداليات، أولها ذهبية إبراهيم مصطفى في أمستردام 1928، وآخرها فضية كرم جابر في لندن 2012.

تاريخ المصارعة الرومانية الأوليمبي في مصر.. بدأ بذهبية إبراهيم مصطفى في أمستردام وآخر محطاته فضية كرم في لندن

قوانين وقواعد خاصة تحمي لاعبي الرياضة الأوليمبية وسلامتهم، وتمنع عنهم أي أذى عنهم، وهو على عكس ما جاء في الحلقة الأولى، حيث تسبب أحد التكتيكات في إصابة منافس "أدهم" بالشلل، لتخدم السياق الدرامي للمسلسل.

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي، أهم التكتيكات، التي ظهرت في الحلقة الأولى من "لمس أكتاف"، وفق تحليل فني يقدمه السيد حسين، مدرب المصارعة الرومانية.

* السنتير الأمامي حركة تتم من الوضع عاليا، ويلف المصارع ذراعيه حول وسط خصمه، قابضا على إحدى الذراعين مع جذع الجسم، ومستخدما قوته في حمله خصمه عاليا، ثم طرحه أرضا، وهو تكتيك فني يحتاج إلى لاعب في منتهى القوة، ونفذها ياسر جلال بشكل جيد في منافسه.

* خطفة البراوليه "براوليه شاكوش" واحدة من التكتيكات الفنية في اللعبة، نفذها كرم جابر في منافسه ياسر جلال على بساط المصارعة، وهي خطف ذراع الخصم، والدوران به فوق الكتف، وجذب المنافس أرضا، ونفذها البطل الأوليمبي بنجاح، ونال عنها 3 نقاط كاملة، وفق القانون.

* السنتير الخلفي حركة فنية أخرى في رياضة المصارعة الرومانية، نفذها ياسر جلال في منافسه كرم جابر، وهي الالتفاف وراء الخصم، وحمله من الخلف، والنزول به على الأرض بحركة أكروباتية "كوبري كامل"، وحتى يطرح خصمه أرضا.

* تلفيحة على الطاير حركة فنية رائعة، اشتهر بها كرم جابر، ونفذها أكثر من مرة في مبارياته الأوليمبية مع خصومه، وقدمها بدقة عالية مع ياسر جلال، وذلك من خلال وضع إحدى ذراعي الخصم تحت الإبط، والقبض عليه بقوة، مع استخدام ذراعك كخطاف من "إبط" المنافس، وبقوة عالية يطرح خصمه من وضع الطيران على الأرض.

* البرمة إحدى تكتيكات المصارعة الرومانية الأرضية، وهي أن يتمكن الخصم من منافسه أسفل منه على الأرض، ويدخل يداه من أسفله ويلفها حول وسطه، ليلتف وهو يحمله من الوضع أرضا في حركة دائرية، ينال عليها منفذها نقطتين.

* "الصينية" واحدة من الحركات المميزة في اللعبة، وتحتاج إلى لاعب صاحب بنية جسدية قوية، ومرونة ومهارة عالية لينفذها، وذلك من خلال "غطسة" أسفل الذراع، وحمل المنافس على الكتف، وطرحه أرضا بحركة أكروباتية.