عرضت قناة الحياة الحلقة الأولى من برنامج المقالب "هاني في الألغام" للفنان هاني رمزي، في ثاني أيام شهر رمضان.

وتقوم فكرة البرنامج على إيهام الضيف بتقديم برنامج لدعم السياحة تستضيف فيه الإعلامية بوسي شلبي الضيوف، ومن ثم تقترح عليهم عمل سفاري في منطقة صحراوية في العلمين، وأثناء السفاري تنفجر سيارة ويذهب سائقها ليرى الانفجار ويتعرض لانفجار وهمي، بسبب وجود الألغام، ويظل مخرج البرنامج الذي يؤدي دوره هاني رمزي، عبر برنامج صوتي يستفز الضيف.

وحل الكابتن عصام الحضري، ضيفًا في الحلقة الأولى، من البرنامج، وسب هاني رمزي، بألفاظ خارجة حتى ظهر له ولكمه عصام الحضري في صدره.