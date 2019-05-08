"قمر هادي" الحلقة الثانية.. ترنيد على تويتر بسبب الإثارة والغموض

تزايدت جرعة الإثارة والغموض بالحلقة الثانية من "قمر هادي" بشكل غير عادي، خاصة في ظل إصرار هاني سلامة ورؤوف عبدالعزيز، على جعل المشاهد طيلة حلقات المسلسل في حالة من الحيرة والتشويق والشغف لمعرفة تفاصيل الحلقات المقبلة، وهذا ما ظهر جليا في ثاني الحلقات، خاصة بعدما جعلت الحلقة الأولى، الجمهور في حيرة أكثر من مرة ويطرح العديد من التساؤلات حول شخصية يسرا اللوزي وداليا مصطفى وفيروز "ريم عبد القادر".

وبدأت الحلقة بعودة هادي أبو المكارم، إلى منزله وتكشف الأحداث للمتفرج عن طريق الفلاش باك، واستعرض المخرج كل أحداث الحلقة وكأنها فيلم السينمائي، إلى جانب قيامه بتنفيذ مشهد السباق بتكنيك عالمي مميز نال عليه العديد من الإشادات النقدية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وكانت البداية مع جلوس هادي في غرفته الخاصة ومن ثم العودة لذكرياته مع صديقة رامز "مراد مكرم"، والذي كان من الأصدقاء المقربين له، ولكنه توفي ليقوم هادي بإخفاء جثته في البحر دون معرفة أحد، بمساعدة عارف، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة "محمد عزمي"، ويعمل معه في معرض السيارات، مما يزيد حيرة الجمهور ويجعلهم أمام لغز وحيرة جديدة حول شخصية هادي أبو المكارم "هاني سلامة"، هل هو شخص سوي أم مجرم ويستحق كل ما يحدث له؟، وهذا ما تكشفه الحلقات المقبلة.

وكل هذه الأحداث المثيرة جعلت الحلقة الثانية، بطولة هاني سلامة، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، تتصدر محركات البحث "جوجل" وموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويعد مسلسل "قمر هادي" التعاون الثالث الذي يجمع هاني سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج سينرجي، بطولة هاني سلامة، ويسرا اللوزي، وداليا مصطفى، ومحسن محيي الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، وهايدي رفعت، وكريم سرور، وآخرون.