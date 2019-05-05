رفض الفنان هاني سلامة، الكشف عن الرسالة الهادفة التي سيوصلها للمشاهدين الذين سيتابعون مسلسله "قمر هادي"، والذي سيُعرض في السباق الرمضاني 2019، حيث ذكر أنه يفضل عدم ذكرها في البرنامج من أجل عنصر التشويق.

وأضاف "سلامة"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E"، "إحنا كمان قصدنا إن البرومو ميفهمش حاجة، وكمان كل حلقة لها مسمى، بس في نفس الوقت مش حلقات منفصلة".

مسلسل "قمر هادئ" من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف إسلام حافظ، وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة هاني سلامة، يسرا اللوزي، داليا مصطفى، مريم حسن، ومراد مكرم.