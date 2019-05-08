وائل نور ويورجن كلوب وميسي.. الأكثر بحثا على جوجل

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وائل نور

ظهر الفنان الراحل وائل نور في مسلسل "شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، وهو من إخراج شيرين عادل، وتم الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل نور.

وائل نور.. 32 عاما من النجاح تنتهي بموت مفاجئ في "شقة فيصل"

أعلن محمد صلاح العزب، مؤلف "شقة فيصل"، عن مُشاركة المسلسل الذي تأخر عرضه لثلاث سنوات، في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المقبل، كعرض أول، من خلال قناة "Mbc مصر".

رغم رحيله.. وائل نور بطل مسلسل "شقة فيصل" رمضان القادم

رفعت دراما رمضان هذا العام شعار "عودة الرحلين" بعد أن شارك مجموعة من كبار النجوم الذيم غيبهم الموت عن استكمال مشاهدهم في السباق الرمضاني 2019.

مظهر أبو النجابعد تأجيله لأكثر من مرة، من المقرر أن يعرض مسلسل "الضاهر" خلال شهر رمضان، حيث استقرت قناة "حواس" الاماراتية على عرضه بعد منعه من العرض على قناة "الحياة"، والمسلسل بطولة الفنان محمد فؤاد ورغدة وتامر عبدالمنعم ومظهر أبو النجا.

وائل نورويعرض مسلسل "شقة فيصل" خلال الماراثون الرمضاني، والذي بدأ تصويره في 2016، ولذلك تضمنت المشاهد وجود الفنان الراحل وائل نور، الذي توفى قبل أن ينتهي من المشاهد المقررة له، ويظهر خلال الأحداث في دور صديق الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

أشهرهم وائل نور ومظهر أبو النجا.. دراما رمضان تعيد الراحلين إلى الشاشة

يورجن كلوب

نجح فريق ليفربول في تحقيق معجزة تاريخية وذلك بعدما نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وبعد انتصاره الكبير على برشلونة برباعية نظيفة، في إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية الكبيرة، وذلك على الرغم من سقوطه ذهابًا أمام العملاق الكتالوني بثلاثية بيضاء.

بالفيديو رباعيات كلوب التاريخية عامل مشترك أمام قطبي إسبانيا

صفق جوزيه مورينيو، المحلل الفني لقناة بي إن سبورت، للمدرب يورجن كلوب بعد قيادته لليفربول للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بريمونتادا تاريخية أمام برشلونة في إياب نصف نهائي البطولة.

وصفق مورينيو عبر قناة بي إن سبورت ليورجن كلوب بعد نهاية المباراة، قائلا:" أرفع له القبعة على الإدارة الفنية المميزة له في لقاء اليوم أمام فريق كبير مثل برشلونة".

مورينيو مصفقا لكلوب: أرفع له القبعة على الريمونتادا التاريخية أمام برشلونة

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه اليوم على برشلونة برباعية نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، متأهلًا بذلك لنهائي البطولة الأوروبية الكبيرة.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية لقناة "بي إن سبورتس": " يا إلهي.. لا أصدق ما حدث أمام برشلونة اليوم حتى الآن، لقد كان أمرًا عبقريًا بكل تأكيد ما قمنا به اليوم".

كلوب: لا أصدق ما حدث أمام برشلونة.. لقد كانت لحظة عبقرية

ليونيل ميسي

صعد أمس ليفربول الإنجليزي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصائه برشلونة، بنتيجة تاريخية 4\0، ونجح في تعويض هزيمة الذهاب بثلاثية، وينتظر الفائز من مواجهة اليوم، بين توتنهام الإنجليزي وأياكس الهولندي، لتحديد الطرف الثاني للنهائي.

وبهذا الصعود أصبح نهائي دوري أبطال أوروبا بدون الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، أو كريستيانو رونالد لاعب يوفنتوس الإيطالي، لأول مرة منذ 6 سنوات، وتحديدا منذ عام 2013، حينما ألتقي بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ في النهائي.

لأول مرة منذ 6 سنوات.. نهائي دوري الأبطال بدون «ميسي ورونالدو»

ظهر على ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني علامات الغضب عقب إطلاق الحكم التركي كونيت شاكير معلنا تأهل تاريخي لليفربول على حساب الفريق الكتالوني بعد ريمونتادا تاريخية لرفاق محمد صلاح في مباراة الإياب.

بالفيديو نشيد ليفربول يصيب الأرجنتيني.. ميسي يسير وحيدا

سخر نادي ليفربول الإنجليزي، من نظيره برشلونة، ولاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تحقيق ريمونتادا تاريخيه، وفوز الريدز برباعية نظيفة، على ملعب انفيلد، في إياب الدور قبل النهائي من دوري الأبطال.

ونشر حساب ليفربول الرسمي، عبر "فيسبوك" صورة لاعبي الفريق أثناء تحية الجمهور الأحمر بعد المباراة، وعلق الحساب عليها قائلًا: "نمتلك رجال للريمونتادا وليس رجلًا واحدًا".

ليفربول ساخرًا من ميسي: نملك رجال للريمونتادا وليس رجلًا واحدًا