اجتمع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات "ترسا سابقاً"، ومشروع تطوير القطاع الشمالي لمحافظة الجيزة، وإعادة استخدام أرض مطار إمبابة.

وأكد الجزار ضرورة حصر أعداد الوحدات السكنية التي سيتم إزالتها ضمن أعمال تنفيذ مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات "ترسا سابقا"، والتأكد من استحقاق شاغليها، وعرض البدائل المختلفة، والتي تتناسب مع الشرائح المختلفة للشاغلين، للتعويض الذي يتم تحديده وفقا لقيمة الوحدة التي سيتم إزالتها، من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الشاغلين، وكذا ضرورة الإسراع لاستصدار قرار نزع الملكية.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة أهمية الاجتماع، ووجّه الشكر لوزير الإسكان، معربا عن اعتزازه بالتعاون معه، وموضحا أهمية مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات "ترسا سابقا"، والذي يأتي في إطار خطة المحافظة لإيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسي، وخلق مجتمع حضاري بعيدا عن العشوائية، وتوفير المزيد من الخدمات الضرورية لسكان المناطق المحيطة بالمشروع، ويهدف المشروع إلى إيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسي، حال الإغلاق الجزئي أو الكلي لبعض المناطق، نظرا لتنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم، وخلق انسياب مرورى، وتنفيذ خط التنظيم لشارع ترسا.

وأضاف راشد أنّ الجيزة أزالت الإشغالات والعوائق الموجودة في الشارع، وتم تقسيم المشروع إلى 4 قطاعات، أولها بطول 200 متر، وتم تنفيذه ورصفه، والثاني بطول 2 كيلومتر وتم إزالة الإشغالات وجارٍ الرصف، والقطاعين الثالث والرابع بطول 3.5 كيلومتر، وبهما بعض المباني التي تحتاج إلى إزالة، وبعض العقارات التي تحتاج إلى قرار نزع ملكية.

وزاد محافظ الجيزة أنّ المنطقة المحيطة بالمشروع، منطقة سكنية حيوية تجارية تتميز بقدمها، وبها منطقة تجارية للأسواق الشعبية، وبها أسواق عشوائية لمحلات السيراميك، كما أنّها قريبة من الخدمات الحيوية المهمة، مثل "بنك مصر، البنك الأهلي، بنوك أجنبية، مستشفى الهرم، مستشفى التطبيقين، مدارس للمراحل التعليمية المختلفة، وغيرها، كما تتوافر بها جميع المرافق "كهرباء، تليفونات، مياه، صرف صحي، وجميع المواصلات الخاصة والعامة".

وشهد الاجتماع استعراض موقف مشروع تطوير القطاع الشمالي لمحافظة الجيزة، وإعادة استخدام أرض مطار إمبابة، إذ أوضح الدكتور عاصم الجزار، الاتفاق على دراسة البدء في تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة شارع المطار، وهو أحد محاور الطرق المقرر تطويرها ضمن مشروع تطوير القطاع الشمالي لمحافظة الجيزة، إذ تتولى محافظة الجيزة إزالة جميع العوائق، وتمكين وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، من تنفيذ المشروع.

وبشأن مكونات مشروع تطوير القطاع الشمالي لمحافظة الجيزة، قال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنّه جار الانتهاء من تشطيب 159 عمارة شاملة المرافق، بها 3118 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 70 و105 م2، و231 محلا تجاريا، بمساحات تتراوح بين 10 و30 م2، إلى جانب وجود 76 جراجا أسفل العمارات، ومسجد، وحضانة، مؤكدا توسعة كوبري أحمد عرابي وامتداده داخل أرض المطار، وإنشاء منزل ومطلع جديد، ويبلغ طول النفق الرئيسي 600 م بعرض 30 م، بجانب تنفيذ كوبري سيارات عمودي بطول 360 مترا للربط بين شرق وغرب المحور، ونفق مشاة عمودي على المحور، و4 مطالع ومنازل للربط مع الطريق الدائري.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى إنهاء وافتتاح حديقة جيزة بارك، وهي حديقة ذات طابع ريفي على مساحة 38 فدانا بطاقة استيعابية بحد أقصى 10 آلاف فرد/يوم، وتضم، المناطق المفتوحة "مشايات، كباري مشاة، منطقة الواحة والنخيل، منطقة الأحواض الزراعية، أماكن للجلوس، شلالات، نافورات، منطقة السواقى، برجولات، بحيرة صناعية، مرسى القوارب، ملاعب للأطفال، مناطق انتظار السيارات"، إلى جانب المسارح، "مسرح روماني يسع 250 فردا، مسرح إلقاء محاضرات يسع 100 فرد، مسرح عرائس، وشوبلازا"، إضافة إلى مباني الخدمات "مبنى متعدد الأغراض، كافيتريا الفنار بمسطح 180 م2 تسع 70 فردا، مطعم رئيسي بمسطح 670 م2 يسع 200 فرد، مطعم السفينة بمساحة 325 م2 يسع 50 فردا، كافيتريا مبنى القرية تسع 50 فردا، أبراج حمام، مقهى دائري بمساحة 500 م2 ملحق به كافيتريا تسع 200 فرد، مبنى الهوايات ومكتبة، دورات مياه".​