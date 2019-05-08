دراما النهارده| أنقاض وبيع أطفال.. 5 مشاهد جذبت المشاهدين في 2 رمضان

تستعرض "الوطن" في هذه السلسلة الرمضانية، أبرز 5 مشاهد من مسلسلات رمضان 2019 يوميًا، من حيث تأثيرها على المشاهدين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الشهر الكريم.

وشغلت المشاهد مواقع "السوشيال ميديا"، خلال ثاني أيام رمضان وهي:

حدوتة مرة

مشهد مريب كان حديث المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الحلقة الثانية من مسلسل "حدوتة مُرة"، بعدما قررت غادة عبدالرازق "مرة"، وزوجها محمد شاهين "شحاتة"، بيع ابنتهما مقابل 50 ألف جنيه، بحجة أنها ستعيش حياة أفضل وتتزوج من شخص غني.

وفاجأت "مُرة" جمهورها حينما طلبت من "شحاتة" بيع أبنائها الثلاثة، وليست واحدة فقط، الأمر الذي جعل زوجها "شحاته"، يتعجب من الرد حيث إنها فقدت اثنين منهم.

الواد سيد الشحات

مشهد كوميدي من محمد عبدالرحمن، خلال الحلقة الثانية أثار ضحكات المشاهدين، بعد تمثيله لدور مدير فني لفريق كرة سلة نسائي، حيث ارتدى نصف بدلة، والنصف الآخر سروال رياضي أحمر.

وطالب "عبد الرحمن" إحدى اللاعبات في المشهد أن تركل كرة السلة بـ"وش رجلها" على حد قوله، وأخرى أن تضرب زملائها، بعد خسارته بنتيجة (72 - 0).

زلزال

لقى مشهد الأنقاض خلال الحلقة الثانية من مسلسل "زلزال" رواجا كبيرا، ففي المشهد يشاهد أهالي الحي أعمال إزالة ما تبقى من المنازل المهدومة، في حضور نجوم مثل ماجد المصري وأحمد صيام، قبل أن يسمعوا صوت أحد الأشخاص تحت الأنقاض.

حينما اقترب الأهالي ودققوا في الصوت تمكنوا من سماع صوت طفل وبحثوا عنه، ليجدوا الطفل "محمد حربي"، تحت أنقاض المنزل منذ 3 أيام، وانتشل من بين الحطام، الأمر الذي أعاد للمشاهدين ذكريات "زلزال 92"، مع الشاب أكثم.

أبو جبل

أثر مشهد بكاء مصطفى شعبان، في مسلسل "أبو جبل"، في المشاهدين، عقب وفاة أبنائه إثر حريق نشب في بيته وتعاطفوا معه، قبل الصدمة بعد معرفة حسن حسني بالخبر.

قابيل

تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "قابيل" بعلم الضابط طارق "محمد ممدوح" بمقتل الفتاة المختطفة، من خلال منشور كتبه الحساب الوهمي "قابيل" يعلن فيه قتل الفتاة سما "أمينة خليل"، وهو المشهد الذي كان بمثابة المفاجأة للمشاهدين.

قبل أن يقوم "طارق" بمتابعة التحقيقات بالقبض على أكرم "حسني شتا" الشاب الذي يحبها وينكر صلته بالحادث.