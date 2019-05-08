محافظ أسيوط: التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية بمدن وأحياء المحافظة، واستمرارية تدريب العاملين بالمراكز التي تم تتم بالتنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، لميكنة الإدارات الهندسية والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والقضاء على الفساد الإداري بالوحدات المحلية، وتطبيق القانون قائلا: "سنضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين وإقصاء فوري للفاسدين"، منوهاً أن تلك الإجراءات تأتي تفعيلًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع تطوير المراكز التكنولوجية بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء.

وأشار المحافظ إلى أن التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية هو خطوة جادة لفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وتسهيل الإجراءات والوقت في استخراج التراخيص والمستندات الحكومية بالاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية، ورفع كفاءة العاملين بتلك المراكز وتدريبهم وتأهيلهم لتقديم الخدمة، والتعامل مع شبكات المعلومات والإنترنت والبرامج الحديثة.

وأصدر محافظ أسيوط تعليماته إلى نائبه المهندس عمرو عبدالعال بتكثيف المتابعة الميدانية على تلك المراكز وفحص السيرفرات بها، ومتابعة منظومة إدخال البيانات بتلك المراكز لتوثيق وتسجيل جميع المستندات والتراخيص السابقة على أجهزة الكمبيوتر، واستمرارية تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بتلك المراكز، ومتابعة عمليات إنشاء مراكز جديدة ببعض المراكز، وتجهيزها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.