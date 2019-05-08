افتتحت وزارة الإسكان حديقة "الجيزة بارك"، بعدما انهى عمليات إنشائها الجهاز المركزي للتعمير، وذلك ضمن خطة مشروع تطوير القطاع الشمالي للجيزة.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الحديقة الجديدة، حسبما وُرد بيان أصدرته وزارة الإسكان اليوم:

1- تعد "جيزة بارك" حديقة ذات طابع ريفي جرى على غرار حديقة "الأزهر بارك".

2- أنشات على مساحة 38 فداناً بطاقة استيعابية 10 آلاف فرد يوميا.

3- تضم "الجيزة بارك" مناطق المفتوحة، مشايات، وكباري مشاة، ومنطقة الواحة والنخيل، ومنطقة الأحواض الزراعية، وأماكن للجلوس، وشلالات، ونافورات، ومنطقة السواقي، وبرجولات، وبحيرة صناعية، و مرسى قوارب، وملاعب للأطفال، ومناطق انتظار سيارات.

4- تشمل حديقة الجيزة مسارح مثل مسرح روماني يسع 250 فرداً، ومسرح إلقاء محاضرات يسع 100 فرد، ومسرح عرائس، وشوبلازا.

5- تضم مبنى خدمات وهو مبنى متعدد الأغراض.

6- يوجد بها "كافيتريا الفنار" بمسطح 180 متر مربع تسع 70 فرداً، ومطعم رئيسى بمسطح 670 متر مربع يسع 200 فرد، ومطعم "السفينة" بمساحة 325 متر مربع يسع 50 فرداً، وكافيتريا مبنى القرية تسع 50 فرداً.

7- تضم أبراج حمام، ومقهى دائري بمساحة 500 متر مربع ملحق به كافيتريا تسع 200 فرد، ومبنى هوايات ومكتبة ودورات مياه.