تفقدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، اليوم، حديقة الحيوان بالجيزة للوقوف على استعداداتها والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة شم النسيم.

ومرت محرز على المسطحات الخضراء وحظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه، مؤكدة فتح 9 منافذ لبيع تذاكر الدخول منذ السابعة صباحا، وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم في هذا اليوم لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول.

وأشارت نائب وزير الزارعة إلى أنه يتم التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أي طارئ، وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها.

والتقت محرز، خلال جولتها، عدد من زوار الحديقة واستمعت لمطالبهم واقترحاتهم ووجهت بزيادة عدد سلات القمامة لتغطي جميع أرجاء الحديقة، تيسيراً للجمهور للتمكن من إلقاء المخلفات فيها وعدم إلقائها في طرقاتها، كما أنه سيتم توفير العديد من صناديق متحركة لنقل القمامة وعدم تكديسها وذلك حفاظاً على البيئة والمظهر العام.

وقالت نائب وزير الزراعة، إنه تم تأهيل دورات المياه بالحديقة بالإضافة إلى أنه سيتم تزويدها بدورات مياه متنقلة أثناء فترة العيد، كما أنه تم إقامة دورات مياه لخدمة متحدي الإعاقة، بالإضافة إلى زيادة البوابات الإلكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظاً على أمان الزوار، وتوفير عاملين من الجنسين عليها وفي أرجاء الحديقة بالتعاون مع الشرطة المدنية وكذا الشرطة النسائية، وزيادة عدد اللافتات الإرشادية لتسهيل حركة الزوار داخل الحديقة نائب وزير الزراعة في نهاية جولتها.

وناشدت المواطنين التأكد من صلاحية الفسيخ والرنجة والأسماك وبعد الاستمتاع بتناولها بإلقاء المخالفات في صناديق القمامة والحفاظ على الحديقة خاصة، وأن إدارتها قامت بتزويدها بسلات قمامة وتم دهانها باللون الأصفر ليكون ظاهراً ومميزاً لرواد الحديقة.