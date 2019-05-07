مبادرة "إحنا معاك" تفطر الصائمين الأكثر احتياجا في دمياط

انطلقت مبادرة "إحنا معاك علشان مصر"، بإشراف مديرية التضامن، برئاسة حسام عبدالغفار، لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك من خلال التنسيق مع جمعية البر والتقوى المصرية المركزية، برئاسة الدكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمشاركة المجمع الإسلامى الخيري بالسنانية، برئاسة المهندس سامي الجحر، رئيس مجلس إدارة الجمعية وجمعية بداية خير بدمياط، برئاسة مصطفى التابعي، مدير الجمعية.

وتستهدف المبادرة إطعام 450 أسرة يوميا داخل قرى محافظة دمياط من الأسر الأكثر احتياجا، ويأتى ذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك حتى الانتهاء منه.