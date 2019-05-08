أكد الدكتوعلاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن المنح المقدمة من الوكالات الخارجية للمحافظة هدفها الأساسي تطوير المشروعات الخدمية الموجودة على أرض الواقع مثل الصحة والشباب ومراكز الشباب والتعليم، قائلا: "هدفنا في الفترة القادمة هو شعور المواطن القليوبي بأن الدولة تقف بجانبة من خلال تقديم خدمات متميزة توفر عليه الجهد والوقت".

جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ تنسيقيا بحضور إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتورعواد أحمد السكرتير العام، وعادل صبرة مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري والعشوائيات، ورالف جروتيوف مدير برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق المصرية، ومحمد طنطاوي مدير إدارة المنح.

ويأتي الاجتماع لمناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة التي تقوم الوكالة الألمانية بتنفيذها، بهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية لمواطني المحافظة كجانب من التعاون والمشاركة بين الحكومة المصرية والألمانية، بالإضافة إلى مناقشة استمرارية وصيانة المشروعات التي تم الانتهاء منها.

وناقش المحافظ أيضا سبل الوكالة الألمانية لدعم المحافظة بمبلغ مليون يورو، لتدعيم قطاعات الصحة والشباب والرياضة والنظافة، وذلك نتيجة التعاون والتفاهم التام بين الجانبين وقدرة المحافظة، والتزامها بتنفيذ المشروعات وتسليمها طبقا للجداول الزمنية المتفق عليها بدراسات الجدوى.

وأشاد الجانب الألماني بمستوى الأداء بالمحافظة، واختيارها للمشروعات التي تمثل حاجة ملحة لحياه المواطنين، مما دفع الوكالة بتدعيم المحافظة بالمبلغ، وتمديد عقود مشروعات التمويل المباشر بها لصالح المواطنين وتقديم خدمات إضافية.

وتقدم المحافظ بالشكر للوكالة الألمانية على ثقتها بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدا في تقديم أي خدمات من شأنها تحسين مستوى المعيشة لمواطنيها بالتعاون مع الحكومة الألمانية، أو أي من منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الخيرية.