الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة بأسوان بـ2.3 مليار جنيه استثمارات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إنشاء منطقة حرة عامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة على مساحة 187 فدانا، والواقعة داخل كردون المدينة، والمطلة على طريق (القاهرة – أسوان) الصحراوي.

وتهدف الحكومة من خلال إنشاء "المنطقة الحرة"، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه المنطقة، وإقامة مشروعات استثمارية تزاول أنشطة تصديرية في عدد من المجالات، بينها تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، وتصنيع وتغليف وتجفيف الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان، وتصنيع الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء، وتصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والصناعات المتعلقة بها.

كما تُسهم المنطقة الحرة بمدينة أسوان الجديدة في توطين العمالة التي سيتم تشغيلها في المشروعات التي ستقام بالمنطقة، بما يحقق التنمية المتكاملة بها.

ومن المقرر ضخ استثمارات بنحو 2.3 مليار دولار في "المنطقة الحرة"، وأنّ توفر نحو 15 ألف فرصة عمل بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.