كلّف الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندسة الزراعية عايدة صابر غازي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط التدريبي، للعمل رئيسا للإدارة المركزية للتدريب بديوان عام الوزارة.

وجاء ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 547 لسنة 2019.