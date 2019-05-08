الحلقة الثالثة من مسلسل "حدوتة مرة": شحاتة يحصل على فلوس بيع أولاده

بدأت أحدث الحلقة الثالثة من مسلسل "حدوتة مرة" المذاع على قناة النهار، وتقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق والنجم محمد شاهين، بحديث "شحاتة" إلى زوجته "مرة" حول العربون الذي أخذه من الخواجة إسحاق لبيع ابنته الرضيعة، فيحاول شحاته إقناع زوجته ببيع الرضيعة بحجة أنها ستعيش مستقبل أفضل وهم أيضاً ينعموا بالمبلغ، الذي حصلوا عليه.

تقبل مرة بيع الرضيعة وأبنائها الثلاثة بعد أن وجدت نفسها انتزعت منها الحنية، فتدبر خطة لإقناع أهل البلد بوضع منوم لهم في اللبن ووضع البطاس بجواره وتأتى بجيرانها لإدخالهم المنزل ليشهدوا على ملعوب وفاة الأطفال بإيهامهم أنهم تناولوا البطاس، فتأتي بصندوق وتضع دمى صممتها من الزلط استعداداً لدفنهم.

عقب انتهاء العزاء يتسلق شحاتة منزله من الخلف ليأخذ أولاده ويسلمهم للخواجة إسحاق، الذى يبحسه فيهم ويعطيه 50 ألف جنيه فقط بعد أن كان الاتقاف 150 ألف فلا يجد شحاتة بدا إلا أن يقبل بيع الثلاثة بـ50 ألف جنيه هي الكفالة التى يدفعها لخروجه من السجن، ولعدم قدرته على مواجهة أهل البلد الذين أقنعهم أن أولاده توفوا.

يقابل مأمور القسم "مرة" فجأة في الشارع ويخبرها بأنه "قطع المحضر"، ويسألها من أين جاءت بفلوس الكفالة، ويعزيها في أولادها ويسألها عن تصريح الدفن، ويطلب منها أن تأتي له إلى القسم في يوم آخر، فترجع إلى منزلها ويعود إليها زوجها بالفلوس وزجاجة بها مشروب كحلي ويجدها في أبهى حلة فيخبرها بحبه لها مرة أخرى، فتأخذ من الزجاجة وتبدلها بأخرى على ما يبدو أنها سم ليستلقي على ظهره بعد الشرب منها، ثم تأخد الفلوس وتمشي.