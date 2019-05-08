قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم، أنه سيجرى توزيع 34 طن لحوم مجمدة على الأسر الأكثر احتياجا، وذلك في إطار التعاون الصادق والمثمر بين جمعية الأورمان ومحافظة كفرالشيخ لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا بالقرى ليتم توزيعها على الأيتام والأرامل والمطلقات والفقراء بالجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ وذلك خلال شهر رمضان.

قدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للمهندس حسام الدين أحمد القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والعميد علاء نجم مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، وجميع العاملين بالجمعية لجهودهم الوطنية والخيرية المبذولة والرائدة في العمل المجتمعي والإنساني.