أحبطت مباحث ميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع رجال الجمارك، اليوم، محاولة تهريب 18 مليون قرص منشط جنسي، و43 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بها من وزارة الصحة.

وردت معلومات لضباط مباحث ميناء الإسكندرية، تفيد بقيام شخص يدعى "محمد. أ. م"، أجنبي الجنسية، ومقيم بمحافظة الجيزة، بمحاولة إدخال وتهريب كميات كبيرة من الأقراص المنشطة والأدوية مجهولة المصدر داخل حاوية أمتعة شخصية قادمة من دولة الإمارات عبر ميناء الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، جرى تشكيل لجنة تحت إشراف اللواء درويش حسين مدير مباحث شرطة ميناء الإسكندرية، لتفتيش الحاوية المشار إليها، وعثر بداخلها على 18 مليون قرص منشطات جنسية مختلفة الأنواع والأشكال، و800 ألف قرص مكملات غذائية، و5 آلاف قرص لعلاج السكر، و18 ألف قرص لعلاج الغدة الدرقية، و20 ألف قرص بانادول، جميعهم مجهولة المصدر وغير مصرح بدخولها البلاد دون موافقة مسبقة من الجهات المتخصصة.

حرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسال عينات إلى معامل وزارة الصحة لفحصها، واستدعاء مالك الشحنة للتحقيق.