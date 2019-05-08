يظهر الفنان محمد جمعة، اليوم، في مسلسل "طلقة حظ"، المذاع عبر فضائية "ON E"، مع مصطفى خاطر.

ومن المقرر أن يتنوع جمعة في أداء الدور، حيث يقدم نوع من الكوميديا المختلفة عن تلك التي قدمها العام الماضي في مسلسل "الوصية"، حيث اشتهر بجملة "كله رايح" التي كان يقولها طوال أحداث المسلسل.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.