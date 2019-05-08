نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عددا من الأمثلة الاسترشادية الإضافية لمادة الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي.

وأضاف شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيتم النشر يوميا لأمثلة إضافية في عدد من المواد المختلفة من أجل إلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة.

وأكد الوزير في ملاحظة "الفكرة ليست ما إذا كان السؤال المستخدم بالترم الأول أو الثاني، وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة وكيف نفكر في الإجابة، والهدف ليس بالمحتوى وإنما في طريقة التفكير وتحليل السؤال، وبالتالي لا يجب أن يتوقع الطالب أننا نعطيه نموذجاً للامتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكر".