رشوان والسناوي وداوود يقدمون واجب العزاء في وفاة الصحفية حنان كمال

حضر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي خالد داوود، وعبدالله السناوي الكاتب الصحفي، وجمال فهمي رئيس لجنة الإعلام والثقافة بلجنة حقوق الإنسان، والفنان صبري فواز، لمسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء في وفاة الصحفية حنان كمال.

وأعلنت إيمان كمال شقيقة الصحفية حنان كمال، يوم الجمعة الماضي، وفاة الأخيرة بعد صراع طويل مع مرض السرطان امتد لسنوات، وكانت حنان معروفة بمحاربتها المرض اللعين على مر السنين إلا أنه كان في كل مرة يباغت جسدها مرة أخرى.

وكتبت "إيمان" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حنان عند ربنا"، لتلقى تفاعلا كبيرا من متابعيها ومحبي "حنان" عبر التعليقات.

كانت حنان وصلت في مرضها لمراحل متأخرة، وعانت من آلام شديد وقلة الحركة، وعدم قدرتها على التواصل مع الآخرين.