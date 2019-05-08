قال الفنان أمير كرارة، إن الخبير الإعلاني طارق نور له فضل كبير عليه في دخوله مجال الإعلانات ومن ثم الفن، مشيرا إلى أنه اكتشفه بالصدفة أثناء إعلان سيارات.

وأضاف "كرارة"، خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الأربعاء، أن "طارق نور مدرسة كبيرة بالنسبة ليا، وأن أشوفه قدام عيني كان حاجة كبيرة جدا عليا، وطلب مني أعمل برنامج وأبقى مذيع وحاجات كده، وكنت خايف من التجربة، وهو صمم على وجودي".

وتابع: "طارق نور هو صاحب فكرة برنامج (ستار ميكر)، وهو كان أحد الأسباب الأساسية في نجاحي في عالم البرامج، وكان نقلة في حياتي الفنية".