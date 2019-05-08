أعلنت شركة "اتصالات مصر"، عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، على النحو التالي:
BSS Deployment Senior Engineer
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- شهادة جامعية في الاتصالات والإلكترونيات.
- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).
- إجادة مهارات الحاسب الآلي.
- خبرة من 4 إلى 7 سنوات في نفس المجال.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.
BSS Deployment Principal Engineer.Access Network Deployment
Construction Principal engineer.Access Network Deployment
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- شهادة جامعية في الإلكترونيات والاتصالات.
- خريج من كلية الهندسة (الاتصالات السلكية واللاسلكية).
- خبرة 8 سنوات في مجال ذات الصلة.
- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم للوظيفة الأولى من هنـــــا، وللوظيفة الثانية من هنــــــا.
IP Backbone Planning Senior Engineer
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- شهادة جامعية في الاتصالات / علوم الكمبيوتر.
- خبرة من 3 إلى 4 سنوات من الخبرة في شبكة IP.
- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).
- إجادة مهارات الحاسب الآلي.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.
Maintenance Engineer
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- شهادة جامعية في هندسة الاتصالات.
- خبرة لا تقل عن سنتين.
- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).
- إجادة برامج الأوفيس.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.
Senior Project Engineer
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- بكالوريوس في هندسة الاتصالات أو علوم الكمبيوتر.
- خبرة من سنة إلى 3 سنوات، مع ما لا يقل عن 1 سنة في إدارة المشاريع.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.
Senior System Administrator
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- شهادة جامعية في الاتصالات / علوم الكمبيوتر.
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في استخدام أنظمة Windows وإدارتها.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.