أعلنت شركة "اتصالات مصر"، عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، على النحو التالي:

BSS Deployment Senior Engineer

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- شهادة جامعية في الاتصالات والإلكترونيات.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).

- إجادة مهارات الحاسب الآلي.

- خبرة من 4 إلى 7 سنوات في نفس المجال.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.

BSS Deployment Principal Engineer.Access Network Deployment

Construction Principal engineer.Access Network Deployment

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- شهادة جامعية في الإلكترونيات والاتصالات.

- خريج من كلية الهندسة (الاتصالات السلكية واللاسلكية).

- خبرة 8 سنوات في مجال ذات الصلة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم للوظيفة الأولى من هنـــــا، وللوظيفة الثانية من هنــــــا.

IP Backbone Planning Senior Engineer

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- شهادة جامعية في الاتصالات / علوم الكمبيوتر.

- خبرة من 3 إلى 4 سنوات من الخبرة في شبكة IP.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).

- إجادة مهارات الحاسب الآلي.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.

Maintenance Engineer

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- شهادة جامعية في هندسة الاتصالات.

- خبرة لا تقل عن سنتين.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وكتابة).

- إجادة برامج الأوفيس.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.

Senior Project Engineer

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- بكالوريوس في هندسة الاتصالات أو علوم الكمبيوتر.

- خبرة من سنة إلى 3 سنوات، مع ما لا يقل عن 1 سنة في إدارة المشاريع.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.

Senior System Administrator

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- شهادة جامعية في الاتصالات / علوم الكمبيوتر.

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في استخدام أنظمة Windows وإدارتها.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.