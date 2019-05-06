بنك أبو ظبي الأول يعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك أبو ظبي الأول، تفاصيل وظائف شاغرة تتمثل في:

AVP,Acquisition

ويشترط للتقدم للوظيفة الحصول على درجة البكالوريوس بحد الأدنى، في مجال الإدارة والموارد البشرية، أو مجال له صلة بطبيعة العمل، وخبرة لاتقل عن خمس سنوات.

ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.

Director – Corporate Banking

ويشترط الحصول على درجة البكالوريوس، والخبرة 10 سنوات في مجال العمل أو مجال ذو صلة.

ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

AVP, Fraud Risk

يشترط الخبرة من 6: 8 سنوات في مجال العمل، والحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

VP,Head of Financial Planning and Analysis

ويشترط الخبرة 10 سنوات.

ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــا.