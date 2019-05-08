أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بمشاهدة مباراة توتنهام وأياكس الهولندي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بتأهل النادي الإنجليزي إلى المباراة النهائية.

وغرد "أديب"، من خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هو فيه كده ريمونتادا تانية يعنى الفرقة اللي تكسب في الدقيقة 95 بره أرضها ديه نقولها إيه بقالنا يومين بنشوف كوره من كوكب تانى مفيش حاجه مستحيل كل شيء ممكن ومحتمل وجايز بس حط مجهود وعلم . النهائى انجليزي كلنا ورا ليفربول وصلاح . هو احنا الكوره بالنسبه لنا بقت انجليزي ولا ايه".

ونجح نادي توتنهام الإنجليزي في قلب الطاولة على أياكس الهولندي والفوز عليه في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما كان متأخرا في النتيجة بهدفين، وكان هُزم في لقاء الذهاب بهدف دون رد.