شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "ولد الغلابة"، أحداث ساخنة للغاية، حيث بدأت بموافقة عيسى، الذي يمثل شخصيته الفنان أحمد السقا، على الإتجار في المخدرات مع "ضاحي"، لكن عيسى اتفق مع "ضاحي" بأنه حال القبض عليه، يتحمل الأخير تكاليف العملية لوالدته المريضة بالكبد، ويوافق "ضاحي" على ذلك.

وبدأ أحمد السقا في تهريب أول شحنة مخدرات، فيما أوصاه "ضاحي" إذا قابل كمين شرطة في الشارع "بالتماسك"، حتى يمر منه دون أن يُصاب بضرر أو يلفت نظر قوات الأمن، فذهب عيسى لوالدته ليخبرها أنه سيسافر من المنيا إلى القاهرة من أجل العمل في إحدى المدارس الخاصة هناك، لكنها لم تُصدقه، بعد علمها بسرقة التاكسي الخاص به دون أن يخبرها.

واستعان الفنان أحمد السقا، خلال الحلقة الثالثة من المسلسل بصورة والده المخرج المسرحي "صلاح السقا"، حيث وقف أمام صورة لوالده الراحل، وأخذ يتحدث مع الصورة عن المعاناة والظروف التي اضطرته للعمل كتاجر مخدرات.