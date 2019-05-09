«الاستثمار الأوروبى» يموِّل 68 مصنعاً بالمنيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنيا اعتماد 70 مليون جنيه لتنفيذ 68 مصنعاً صغيراً، مموَّلة من بنك الاستثمار الأوروبى، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى 3 مراكز بالمحافظة.

وأكد المحافظ، اللواء قاسم حسين، خلال لقائه وفد الجهاز، بحضور محمد سلطان، رئيس منطقة شمال ووسط الصعيد، ومروان محمد مروان، مدير جهاز تنمية المشروعات بالمنيا، الحرص على تقديم كل أوجه الدعم للأنشطة التى تهدف لتوفير فرص عمل للشباب، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة، بما يحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وأشار إلى أن المحافظة تدعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر التى تُسهم فى توفير فرص العمل، وبالتالى زيادة دخل الأسر، والحفاظ على الاستقرار الأسرى وتماسك المجتمع. وقال مروان محمد، مدير جهاز تنمية المشروعات، إن المراكز الثلاثة المستهدفة لإقامة مشروعات صغيرة للشباب فيها، هى ملوى، ودير مواس، وسمالوط، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى، مضيفاً: «يجرى حالياً إنشاء 16 مجمعاً للصناعات على مستوى الجمهورية بتمويل من الجهاز».

واستعرض الوفد دور الجهاز بالمنيا والمشروعات التى يقوم بتنفيذها مع الشباب، ومشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر لدعم محدودى الدخل والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية، وتأهيل الشباب لسوق العمل الحر، وبرامج تنمية المجتمع، حيث بلغ إجمالى المشروعات المموَّلة 368 ألفاً و429 مشروعاً بتمويل 3 مليارات و403 ملايين و96 ألف جنيه، ما يوفر 681 ألفاً و988 فرصة عمل، خلال الفترة من يناير 1992 وحتى 31 مارس 2019.