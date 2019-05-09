تلقت الفنانة هبة عبد الغني، العديد من الإشادات النقدية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، عقب عرض الحلقات الأولى من مسلسل "لمس أكتاف" والذي يتم عرضه عبر شاشة قناة CBC، حيث تقدم شخصية نيفين زوجة "أشرف" الشخصية التي يقدمها بطل المصارعة الرومانية كرم جابر خلال أحداث المسلسل والذي أصيب بالشلل جراء مباراة مع صديقة أدهم الشخصية التي يقدمها ياسر جلال.

وأعربت هبة عبد الغني، في بيانٍ لها، عن سعادتها الغامرة بردود الفعل الرائعة وحالة الحب والإشادة من قبل جمهورها ومحبيها.

يشار إلى أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، حنان مطاوع، وهبة عبد الغني، محمد عز،شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنياوي.