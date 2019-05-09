الطبلاوي: تقدمت للالتحاق بالإذاعة 6 مرات.. وتمنيت أن أكون قارئ الأزهر

حكى القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء القرآن الكريم عن فترة تقدمه للالتحاق بالإذاعة، مشيرًا إلى أنه تقدم للالتحاق بالإذاعة 6 مرات حتى قبلته الإذاعة كقارئ فيها.

وقال الطبلاوي خلال لقاء خاص مع الإعلامية إيمان السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب عرض عليه أن يعلمه المقامات الموسيقية ولكنه رفض بسبب عدم اقتناعه بمسألة المقامات الموسيقية.

وتابع: "مفقدتش الأمل وكنت دايمًا بشوف في الرؤيا إن فيه حاجة وإن ربنا هيرفع الإنسان وربنا كان بيطمني يعني وعلى ضوء هذا كنت بستمر".

وعن معايير القبول في الإذاعة قال الطبلاوي إن الإذاعة تقبل القارئ الذي لا يقلد أحد من القراء مشددًا على وجوب معرفة الأحكام وإتقانها من القارئ.

وأشار الطبلاوي إلى أنه ذهب ذات مرة للجامع الأزهر الشريف مع عمدة قريتهم وقال له "إن شاء الله في يوم سأكون قارئ الجامع الأزهر"، مشيرًا إلى أن عمدة قريته هاجمه وقال له "قارئ الجامع الأزهر مرة واحدة يا ابن الطبلاوي" ورد عليه: "مفيش حاجة بعيدة على ربنا وعمري ما تمنيت على ربنا حاجة إلا وأداهالي".

وأوضح الطبلاوي أنه تقدم بالفعل في مسابقة لاختيار قارئ الجامع الأزهر الشريف: "وجت لي البشرى من واحد عالم وولي من أولياء الله الصالحين في مسجد الرفاعي".