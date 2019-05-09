الطبلاوي عن قارئ أجره 25 ألفا في العزاء: "ليه هو إنت رايح تحيي الميت؟"

اشتكى القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء القرآن الكريم، من حال النقابة، واصفا إياها بـ"المظلومة".

وقال الطبلاوي خلال لقاء خاص مع الإعلامية إيمان السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن معاش قارئ القرآن الكريم 40 جنيها فقط: "بنصرف 40 جنيه معاش واتكلمنا كتير وكلمت الدكتور جمعة على اعتبار يزود المعاشات فبصراحة الراجل قالي اللي في القدرة بتجيبه المغرفة واحمد ربنا على كده".

وأوضح الطبلاوي أن النقابة تقوم بدور كبير وتحث الناس على حفظ القرآن الكريم وتعطي تصريحا لسفراء القراء للخارج، مشيرًا إلى أن عدد أعضائها وصل لـ8000 عضو.

وأشار الطبلاوي إلى أن شروط الانضمام للنقابة هي حفظ القرآن الكريم والأحكام وحسن السير والسلوك.

وأثنى الطبلاوي على عدد من القراء منهم محمد محمود الخشت وحجاج الهنداوي وطه النعماني وخضر أحمد مصطفى.

واستنكر الطبلاوي غلاء أجر بعض القراء في المآتم: "اللي بياخدوا 15 ألف وإحنا كنا بناخد 5 صاغ و10 صاغ واللي بيدفع يستحمل بقا".

وطالب "الطبلاوي" القراء بالتهاون مع المواطنين وعدم مغالاتهم في أجورهم: "سمعت اللي بيطلب 10 آلاف واللي بيطلب 15 ألف واللي بيطلب 25 ألف ليه هو انت رايح تحيي الميت".

وقال الطبلاوي إن الكتاتيب انقرضت: "مبقتش موجودة وحاجة اتمحى اسمها لأن الكتاب كان معمل تفريخ".

وطالب الطبلاوي برفع أجور محفظي القراء "المحفظ لازم يقاوم الفقر ولازم يتعمل للمحفظ أقل القليل 500 جنيه في الشهر عشان يعتني بالأولاد ويحفظهم القرآن".