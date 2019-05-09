فنزويلا.. اعتقال النائب الأول لغوايدو

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ساحة السيدة: كنافة وقطايف.. و«مدد يا أم العواجز»

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بعد ظهورهما معا.. زميل دراسة عمرو دياب يكشف لـ"الوطن" مواقف جمعته بالهضبة في شبابه

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«شنودة».. تاجر يبيع «الياميش» بأسعار أقل: كفاية دعوة حلوة

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