أعلن المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، الانتهاء من تركيب 350 كشاف إنارة ليد بمشروع "ابني بيتك" بقطاعات (د – هـ - ج)، وإنارة 150 كشافا، وجار استكمال أعمال الإنارة لباقي الأعمدة بالمشروع.

وأضاف رئيس الجهاز، خلال مرور رئيس الجهاز بالمدينة على أعمال النظافة، يرافقه عدد من قيادات الجهاز بإدارات التنمية والأحياء وشركة النظافة وإدارة الكهرباء والمرافق، أنّ ذلك يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في أثناء اللقاء مع سكان الحي الرابع، بشأن تطوير أعمدة الإنارة، وإزالة العديد من العقبات التي تواجههم.

وزاد مندور أنّه تم منح مهلة أسبوع للشركة القائمة بأعمال النظافة في المدينة، لتحسين الأداء في حي الأمل "منطقة صبحي حسين سابقا"، لظهور الحي بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمدينة.