أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحو حركة "طالبان" على منظمة إغاثة دولية في العاصمة "كابول"، ارتفعت إلى تسعة قتلى و20 مصابا، موضحة في بيان أودته قناة "طلوع" الأفغانية أن من بين قتلى الهجوم ثلاثة مدنيين، مشيرة إلى أن قوات الأمن تمكنت من قتل اثنين من منفذي الهجوم.

يشار إلى أن الهجوم، الذي نُفذ أمس الأربعاء، بدأ بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من إحدى منظمات الإغاثة الدولية العاملة في أفغانستان منذ عام 2005، مما أفسح الطريق أمام المسلحين من أجل اقتحام المبنى.