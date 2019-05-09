17 يومًا بعد عثور مباحث القاهرة على جثة طفلها 5 سنوات مقتولة في 15 مايو، ولا تزال تواصل أعمال البحث عن أسرتها لتحديد هويتها ومن ثم البحث عن المتهم بقتلها.

وتناقش المباحث أصحاب المحال التجارية وسائقي الميكروباص والتكاتك في محيط العثور على جثة الطفلة من أجل الوصول إلى هوية الشخص الذي تخلص منها.

ولجأت قوات المباحث برئاسة المقدم هاني الحداد، إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لنشر صور ملابس الطفلة في محاولة للمساعدة في الوصل لأسرتها وأقاربها أو التعرف عليها، وأيضا في أقسام الشرطة حتي تسهل للباحثين عنها التعرف عليها.

"بنطلون ترينج مشجر و3 تي شيرتات أصفر ونبيتي وفوشيا وشراب"، ملابس الطفلة على صور صغيرة متراصة، وبعبارة أسف لنشر هذه لنوعية من الصور، طلب رجال المباحث المساعدة في العثور والتوصل على أهل الطفلة: "في حالة معرفة معلومات خاصة بأهلية الطفلة يرجى الاتصال المباشر بضباط مباحث 15 مايو"، مدونين جميع أرقام وحدة المباحث.