يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة، في مباراة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على استاد بترو سبورت.

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة، الساعة 10 مساء، على قنوات النيل الرياضية و"أون سبورت".

يدخل الفريق الأبيض مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على حساب النجم الساحلي التونسي، بنتيجة هدف نظيف من مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما يأتي أبناء ميت عقبة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة من 27 مباراة فقط، وأقل من مباراتين عن غريمه الأهلي متصدر البطولة برصيد 67 نقطة.