قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه رئيس نادي الزمالك، بتوجيه اتهامات مرسلة إلى رئيس وأعضاء المجلس بالرشوة والفساد دون أي سند، في حين كان يتعين عليه اللجوء إلى النائب العام ضد من يرى اتهامهم وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

كما تضمن البلاغ اتهام المذكور بتحريض الجماهير واستغلال شعبية النادي الذي يترأس مجلس إدارته في ترويع وتهديد أعضاء المجلس والتعرض لحياتهم الشخصية عبر نشر تليفوناتهم الخاصة وكذلك الاتصال بهم بشخصه وتوجيه اتهامات وألفاظ نابية وبذيئة وهو ما يوقعه تحت طائلة القانون.

وأكد المجلس أن قراراته التي صدرت مسبقاً بحق الشخص المذكور والبرامج التي ظهر فيها كانت بسبب التلفظ بالفاظ نابية وإلقائه بالتهم دون دليل وإهانة العديد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية والتلفظ بعبارات مرسلة تغتال الشرف والعرض وما تضمنته من انتهاكات واضحة لحرية الرأي والتعبير والقيم والتحريض على الجماهير المصرية والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية بما يخالف نصوص القانون ومواثيق الشرف المهني، الأمر الذي دفع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إلي إستخدام حقه في منع بث أي مادة إعلامية أو إعلانية من شأنها التحريض على الكراهية أو التعرض للحياة الخاصة.

وأشار المجلس إلى تأكيده الدائم على أن قراراته ليست فوق القانون وأنها قابلة للطعن عليها، وأنه يلتزم بكافة أحكام القضاء المتعلقة بأي من قرارته.