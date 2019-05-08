فى تطور جديد في واقعة اتهام المنتج أحمد السبكى مقر موقع صدى البلد الاخباري بشارع البطل احمد عبد العزيز بعدما استعان ب11 بودى جارد، واقتحموا المقر وتعدوا على الصحفيين بالسباب والشتائم والضرب وحطموا بعض الاجهزة بالمقر، مساء يوم الاثنين الماضي، تقدم صباح اليوم، 9 صحفيين جدد من موقع صدى البلد ببلاغ لقسم شرطة الدقى ضد السبكى يتهموا فيه السكبى بالتعدى عليهم بالضرب والسباب والشتائم، ومن المقرر احالة البلاغ الجديد للنيابة العامة التى باشرت التحقيق فى البلاغ الاول الذى تم تحريره يوم الاثنين الماضي، واخلت سبيل السبكى بكفالة 1000 جنيه على ذمة القضية.

وقالت مصادر أمنية إن المنتج أحمد السبكي، لم يُخلَ سبيله من ديوان قسم شرطة الدقي، رغم صدور قرار من النيابة العامة، بإخلاء سبيله بكفالة مالية 1000 جنيه، على خلفية التحقيق معه في اقتحام موقع صدى البلد الإخباري بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بالدقي، الاثنين الماضي.

وأضافت المصادر أنه من خلال الفحص تبين أن السبكي صادر ضده حكمين غيابي الأول صادر من جنح العجوزة بالحبس لمدة سنة في قضة "شيك دون رصيد"، والثاني من جنح المعادي قضية "شيك دون رصيد"، وصادر ضده حكم بالحبس لمدة 3 أشهر.

وتابعت المصادر بأنه جرى ترحيله لقسم شرطة العجوزة، ومن المقرر عرضه على النيابة للمعارضة ثم ترحيله لقسم شرطة المعادي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده في القضية الثانية.

كان صحفيو موقع "صدى البلد" اتهموا المنتج أحمد السبكي، بالوقوف وراء الحادث، بسبب خلافات بينه وبين قناة "صدى البلد" بعد عرضها مسلسل "سوبر ميرو"، على حد قولهم.

وانتقل فريق من مباحث قسم شرطة الدقي، إلى مقر "صدى البلد"، وأجرى معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وأثبتت القوات أن هناك تحطيما في عدد من مكاتب وأجهزة الموقع وإصابات بين الصحفيين والعاملين بالموقع.

واتهم الصحفيون والعاملون المصابون المنتج أحمد السبكي بتنفيذ الواقعة، وأنَّه استعان بـ11 بودي جارد وحطموا المقر واعتدوا على العاملين بالضرب، وأنه هاجم المقر اعتقادا منه أن مقر الموقع الإخباري هو مقر قناة "صدى البلد"، فقرر الانتقام منهم بسبب ما يصفه بسرقة القناة لمسلسل "سوبر ميرو".