اتهامات عدة، طالت المُنتج أحمد السبكي، على مدار الساعات الماضية، بالاعتداء على الصحفيين والعاملين في موقع "صدى البلد"، حيث استعان بـ11 بودي جارد، لاقتحام المقر، اعتقادا منه أن مقر الموقع الإخباري، هو مقر قناة صدى البلد، فقرر الانتقام منهم، بسبب ما يصفه بسرقة القناة لمسلسل سوبر ميرو.

وخاطبت إدارة قناة صدى البلد، المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بخصوص هذه الأزمة، حيث أنها لحق بها الضرر من ممارسات غير مشروعة تُمارس ضدها من قِبل شركة "ترنتا للإنتاج والتوزيع الإعلامي" (قنوات النهار) ناتجة عن حصول شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية، على حقوق بث واستغلال لمسلسل تليفزيوني تحت اسم "سوبر ميرو"، وذلك من قِبل الموزع المعتمد لهذا العمل شركة "كوبيك كونيكت".

ويأتي ذلك بهدف العرض والاستغلال المتزامن لهذا المسلسل بداية من شهر رمضان عام 2019، ولمدة 5 سنوات، وقد قامت "كليوباترا ميديا" بسداد دفعة التعاقد وتم استلامها بموجب الإيصال الدال على ذلك، ووفقًا للعقد، سند العلاقة المؤرخ 30 أبريل 2019، يلتزم الموزع بتسليم الحلقات خلال يومين، من تاريخ التعاقد والمُفترض لذلك يوم 3 مايو الجاري.

واستطرد: "وفوجئت الشركة بأن مُنتج العمل، شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، ترفض تسليم الحلقات لها، بدعوى اعتراض قنوات النهار، على منح صدى البلد لهذه الحقوق، رغم إقراره بصحة العقد ونفاذه في مواجهته، ورغم أن حقوق "النهار" على هذا المسلسل غير حصرية، وهي ذات الحقوق الممنوحة لـ"صدى البلد" ولقنوات أخرى.

وكان ممثلو "صدى البلد" التقوا بمنتج العمل، الذي تلقى في أثناء وجوده مع المنتج، اتصالًا من أحد مسئولي "النهار"، وتأكيده عدم رغبة الأخيرة منح هذه الحقوق لـ"صدى البلد" والضغط عليه بعدم تنفيذ العقد المُبرم، فقد قامت الأخيرة بالإعلان عن عرض المسلسل على قنواتها ضمن بروموهات ترويجية ودعائية، وفي حال عدم عرضه، يُسبب لها أضرارًا جسام، بداية من ثقة الجمهور لمصداقيتها ومهنيتها لعدم تقديم ما أعلنت عنه، ثم الأضرار المالية المترتبة على عدم البث وحجب المسلسل عنها فيما يتعلق بالجانب الإعلاني والإخلال بتعاقداتها مع المعلنين والوكالات الإعلانية.