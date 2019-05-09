قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إن على إيران مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف ماكرون، أن الاتفاق النووي تشوبه "ثغرات" ويجب استكماله مضيفًا "يجب حل مسألة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية".