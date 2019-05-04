قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها اليوم، برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين مجدي خميس ومحمد وفيق وبحضور محمد عبدالله وكيل النيابة وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير النيابة بالحبس المؤبد لسائق سوري وتغريمه 500 ألف جنيه ومصادرة الشاحنة المضبوطة وبراءة خفير الشاحنة لجلب الأول 3 آلاف و265 طربة حشيش من ميناء الأردن إلى ميناء نويبع.

تعود وقائع القضية إلى يوم 15 يناير 2015 عندما وردت معلومات لمباحث جمرك نويبع تفيد ورود كميات من المخدرات داخل الشاحنة رقم 141535سوريا وبناء على تلك المعلومات جرى تشكيل فريق بحث لفحص الشاحنة حال وصولها لميناء نويبع، ويجلب المتهم مخدر الحشيش إلى مصر.

وعند وصول الشاحنة لميناء نويبع بقيادة السائق إياد نواف مطاوع 30 سنة سائق، ومقيم ببلدة الحارة حي القبلي مدينة درعا بسوريا ويحمل جواز سفر 009407451N سوريا، وبتفتيش الشاحنة عثر بداخلها على 357 ظرفا ورقيا داخل كل مظروف عدد من طرب الحشيش.

وبلغ إجمالي الطرب المضبوطة 3 آلاف و265 طربة حشيش وزنت كل طربة 250 جرام، كما ضبط محيسن إبراهيم عودة مسلم 43 سنة، ويعمل خفير ومقيم النواجعة الدراويش القصاصين الإسماعيلية.

وبمواجهة المتهمين، أنكر الأول معرفته بالمخدرات، وأنه استلم الشاحنة مغلقة ومشمعة على حدود الأردن من "عمة" من أجل توصيلها إلى أحد المواطنين بالمنوفية، فيما اعترف الثاني أنه خفير على الشاحنة ولا يعلم ما بداخلها وعملة يتلخص في تنظيف وحماية السيارة في أثناء غياب السائق.

وبلغ إجمالي ثمن المخدرات 130 مليونا و600 ألف جنيه.