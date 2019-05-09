تتميز الشوارع في مصر خلال شهر رمضان الكريم، بأجواء روحانية تميّزها عن غيرها من الدول، وتقدّم أماكن عديدة برامج خصيصا للسحور، إنّ كنت تود السحور خارج المنزل للاستمتاع بهذه الأجواء، وتقدم "الوطن" في التقرير التالي أفضل أماكن للسحور في رمضان:

الحسين

يتميّز الحسين بأجواء رمضانية مميّزة، وأسواق لشراء الفوانيس واكسسوارات رمضان، ويوجد به مطاعم وكافيهات مختلفة، يمكنك اختيار الأنسب لك، وبعد السحور يمكن أداء صلاة الفجر في مسجد الحسين.

زينب خاتون

يقع خلف الجامع الأزهر، وهو من أفضل الأماكن التي تشعرك بروحانيات رمضان، ويقدم سحورا مميزا على أنغام الطرب الشرقي والعزف على العود، بجانب المشروبات الرمضانية.

بيت السحيمي

يقدم بيت السحيمي وجبة سحور مكونة من فول وبيض وجبنة وبطاطس وزبادي، ويقدم فرق تنورة ومزمار وهو الوجهة الأمثل، للاستمتاع بأجواء مصر القديمة.

السيدة زينب

يتوفر في السيدة زينب عدد كبير من أشهر المطاعم الشعبية لتقديم السحور، سواء فول وطعمية، أو لحوم، أو كبدة وغيرها، ويمكن بعدها أداء صلاة الفجر بمسجد السيدة زينب.

المراكب النيلية

تقدم المراكب سحور على النيل، أوبن بوفيه أو قائمة طعام يتم الاختيار منها، ويتطلب لحجزها عدد لا يقل عن 10 أفراد، ويتعاقد بعضها مع فرق غنائية وتخت شرقي.