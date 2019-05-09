قدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عددًا من النصائح الغذائية لإفطار صحي خلال شهر رمضان، على النحو التالي:

نصائح عند تناول الأطعمة

- يجب الإفطار على التمر، وتجنب الأكل بكثرة.

- تناول الإفطار على مرحلتين، من خلال تناول حبات من التمر وشرب المياه، ثم تناول الوجبة الأساسية.

- تناول الأطعمة سهلة الهضم، وتجنب الأطعمة المقلية قدر الإمكان.

- استخدام أساليب بديلة لتحضير الطعام كالشواء، التحمير أو التحميص.

- الإكثار من تناول الخضراوات.

- تقليل ملح الطعام في الوجبات، لأنه يؤدي لارتفاع ضغط الدم.

- الحرص على الغذاء المتوازن وعدم التجويع، فرمضان فرصة لإنقاص الوزن.

نصائح عند تناول المشروبات

- عدم الإفراط في تناول المشروبات الغازية أثناء الإفطار، حيث يتسبب في سوء هضم الطعام.

- شرب الشاي والمشروبات التي تحتوي على الكافيين بعد وجبة الإفطار بساعتين على الأقل.

نصائح عند تناول الحلويات

- التقليل من تناول الحلويات بحد أقصى مرتين إلى 3 مرات أسبوعيًا، أو الاكتفاء بقطعة صغيرة يوميًا.

نصائح عند تناول وجبة السحور

- ضرورة الاهتمام بوجبة السحور، وتناول الخضراوات الطازجة مثل الخيار.

- تناول الفواكه التي تحتوي على قدر كبير من المياه مثل البطيخ والموز.

- تناول منتجات الألبان مثل الحليب قليل الدسم، والبيض.