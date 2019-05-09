قدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عددًا من النصائح الغذائية لإفطار صحي خلال شهر رمضان، على النحو التالي:
نصائح عند تناول الأطعمة
- يجب الإفطار على التمر، وتجنب الأكل بكثرة.
- تناول الإفطار على مرحلتين، من خلال تناول حبات من التمر وشرب المياه، ثم تناول الوجبة الأساسية.
- تناول الأطعمة سهلة الهضم، وتجنب الأطعمة المقلية قدر الإمكان.
- استخدام أساليب بديلة لتحضير الطعام كالشواء، التحمير أو التحميص.
- الإكثار من تناول الخضراوات.
- تقليل ملح الطعام في الوجبات، لأنه يؤدي لارتفاع ضغط الدم.
- الحرص على الغذاء المتوازن وعدم التجويع، فرمضان فرصة لإنقاص الوزن.
نصائح عند تناول المشروبات
- عدم الإفراط في تناول المشروبات الغازية أثناء الإفطار، حيث يتسبب في سوء هضم الطعام.
- شرب الشاي والمشروبات التي تحتوي على الكافيين بعد وجبة الإفطار بساعتين على الأقل.
نصائح عند تناول الحلويات
- التقليل من تناول الحلويات بحد أقصى مرتين إلى 3 مرات أسبوعيًا، أو الاكتفاء بقطعة صغيرة يوميًا.
نصائح عند تناول وجبة السحور
- ضرورة الاهتمام بوجبة السحور، وتناول الخضراوات الطازجة مثل الخيار.
- تناول الفواكه التي تحتوي على قدر كبير من المياه مثل البطيخ والموز.
- تناول منتجات الألبان مثل الحليب قليل الدسم، والبيض.