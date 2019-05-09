ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة الخميس، وربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه، إذ تعافى بعد تكبّد رأس المال السوقى للبورصة نحو 43 مليار جنيه خلال الـ4 جلسات الماضية مسجلا 765.99 مليار جنيه.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.24%، ليغلق عند مستوى 14060 نقطة، ومؤشر EGX30 Capped بنسبة 1.01 % ليغلق عند 17336.45 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.26%، ليغلق عند مستوي 620.82 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنحو 0.28 %، ليغلق عند مستوى 1579.78 نقطة.

كما صعد مؤشرEGX50 بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 2116.52 نقطة، ومؤشر EGX ESG بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 2205.31 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع، مسجلين صافي بيع بلغ 15.10 مليون جنيه، 1.23 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي شراء بلغ 16.33 مليون جنيه.

وانخفضت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 446.7 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على 118.01 مليون سهم من خلال 15.875 ألف صفقة منفذة.