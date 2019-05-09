أجرت اليوم وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمنيا، القرعة العلنية لتسكين الدفعة الأولى من سكان مدينة العمال بالوحدات الخالية بعمارات روضة محفوظ بإجمالي 62 وحدة، تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وبحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، والمهندي أشرف أبو العيون المشرف العام على وحدة تطوير المناطق العشوائية.

وقال المهندس نيازى مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا، إنه سيتم تسكين الدفعة الأولى من سكان مدينة العمال بالوحدات الفائضة بالعمارات رقم (27، 28 ، 29) بروضة محفوظ بإجمالي 62 وحدة من مساكن العمال، لافتاً إلى أن أعمال التسكين تأتي تمهيداً للبدء في أعمال تطوير مدينة العمال بحي جنوب مدينة المنيا بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأضاف أن أعمال تطوير المنطقة تشمل إنشاء 10عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، وإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة والتي تمثل خطراً على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة أدمية وصالحة للعيش، وتقع منطقة التطوير على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن ( 8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالي ) باجمالى 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة.