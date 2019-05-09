طالب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم خطة واضحة، لاستخدام المبلغ المُخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة والبالغ 18 مليار و986 مليون و328 ألف جنيه.

وأوضح القصبي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للسنة المالية 2019/2020، أنه يجب استخدام هذا المبلغ فى تحويل المواطن إلى "مُنتج" بدلا من انتظاره للدعم الشهرى، خاصة القادرين منهم على العمل.

وأكد القصبى، على أهمية وضرورة توظيف أموال الدولة بشكل سليم، مشددًا على انحياز لجنة التضامن لكبار السن، ومن لديهم أسباب صحية تمنعهم من العمل، مضيفًا فى الوقت ذاته: "لكن من لديه القدرة على العمل فيجب تمكينه من إيجاد الفرصة المناسبة للعمل بدلا من الوقوف فى طوابير معاشات تكافل وكرامة".

كما أشار إلى أهمية إعادة هيكلة وتوزيع الموظفين العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها، لافتًا إلى أن هناك أماكن تُعانى من نقص شديد في العمالة وأماكن أخرى بها تكدس.